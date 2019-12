Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv: “Con lei sono rinato”



Massimo Boldi ha presentato la sua fidanzata Irene Fornaciari in tv, durante la trasmissione del sabato pomeriggio “Italia Sì”, condotta da Marco Liorni. La coppia si è raccontata nel salotto di Rai1, parlando della differenza d’età che non rappresenta un problema, della complicità che è nata tra loro e non escludono l’idea di sposarsi.

