Matera, guardrail sfonda l’auto: un morto e 4 feriti, tornavano da lavoro



La vittima è Angelo Palmisano, noto body-guard e coordinatore della sicurezza per eventi privati e pubblici. L’uomo con gli altri colleghi tornava a casa in Puglia dopo una nottata di lavoro. I cinque infatti sono addetti alla sicurezza e avevano lavorato in Basilicata prima di tornare in Puglia.

