Maxi tamponamento sull’autostrada A26, chilometri di coda e traffico in tilt



Lo schianto lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione Ovada, nella città metropolitana di Genova. Anche se fortunatamente nello schianto non risultano feriti gravi, l’incidente ha costretto le autorità a chiudere l’intero tratto per circa un’ora generando lunghe code di traffico e caos alla viabilità.

Continua a leggere



Lo schianto lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione Ovada, nella città metropolitana di Genova. Anche se fortunatamente nello schianto non risultano feriti gravi, l’incidente ha costretto le autorità a chiudere l’intero tratto per circa un’ora generando lunghe code di traffico e caos alla viabilità.

Continua a leggere

Continua a leggere