Messina, scomparso da giorni: Ersilio trovato morto nel bagno dell’ospedale



È probabile che l’uomo, l’83enne Ersilio Romeo, sia rimasto per giorni nel bagno dove nessuno è andato a cercarlo. Secondo la direzione dell’ospedale siciliano, l’uomo non era ricoverato nella struttura e non era nemmeno prenotato per una visita o per altre prestazioni sanitarie quindi di lui nessuno sapeva nulla.

