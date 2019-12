Michelle Hunziker: “Sono stata anch’io vittima di violenza da parte di un uomo”



La conduttrice televisiva svela per la prima volta di aver subito violenze, quando era ancora giovanissima. Chiarendo che non c’entrano né Eros Ramazzotti né Tomaso Trussardi, la Hunziker spiega che quegli episodi l’hanno spinta ad aiutare le donne vittime come lei: “Ne sono uscita quando ho capito che se restavo ero corresponsabile”.

