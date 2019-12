Migranti, nuovo sbarco in Puglia: 30 migranti arrivano a riva dopo essersi incagliati tra gli scogli



“Sarebbero in viaggio da 7 giorni e con le attuali condizioni meteo e il vento forte hanno avuto piuttosto fortuna di arrivare a riva”, ha raccontato la Croce Rossa dopo aver prestato soccorso i migranti sbarcati in provincia di Lecce: “Qualcuno ha riportato ferite lievi, alcuni sono stati medicati sul posto e uno dei migranti è stato ricoverato per ulteriori accertamenti”.

