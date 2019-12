Milleproroghe, confermato il bonus verde per il 2020: cos’è e chi può accedere allo sconto



Il decreto Milleproroghe ha confermato il bonus verde per il 2020: si tratta di una detrazione Irpef al 36% per gli interventi effettuati sul verde di giardini, terrazze e balconi dei singoli appartamenti e dei condomini. Andiamo a vedere chi può accedere al bonus e per quali interventi è previsto lo sconto.

