Milleproroghe, slitta l’aumento dei pedaggi autostradali: niente rincari al casello a gennaio



Con l’approvazione del decreto Milleproroghe in Consiglio dei ministri viene rinviato l’adeguamento (ovvero l’aumento) delle tariffe dei pedaggi autostradali, previsto per gennaio 2020. Si slitta al 31 luglio 2020, dopo l’aggiornamento dei piani economico-finanziari da parte dei concessionari. E non si esclude che su alcune tratte la tariffa al casello diminuisca.

