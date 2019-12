“Morta in ospedale senza vedere un medico in due giorni”, la denuncia dei familiari



La denuncia della famiglia di una donna di 88 anni deceduta nei giorni scorsi all’ospedale di Pontedera, in provincia di Pisa, dopo un breve ricovero durato due giorni. “Al pronto soccorso c’è stata la decisione di ricoverarla. È venuto il frate che l’ha benedetta, è passato persino l’edicolante ma un dottore no, non si è visto” ha raccontato la figlia della donna.

