Morto Domenico Morsillo, il papà di 37 anni di San Severo affetto da una malattia misteriosa



Non ce l’ha fatta Domenico Morsillo, il papà di 37 anni di San Severo (Foggia) affetto dal 2016 da una malattia neurologica misteriosa che l’aveva costretto su una sedia a rotelle. La sua storia aveva commosso il web, dove la moglie Marianna aveva anche lanciato una raccolta fondi per permettergli di volare in America e trovare un nome e una cura alla sua patologia.

