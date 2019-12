Mose, arriva l’acqua alta a Venezia, ma le paratoie non funzionano. E il consorzio tace



Tentativo di alzare le paratoie, almeno parzialmente, del Mose ieri sera. La Guardia Costiera è stata messa in pre allarme alle 20.30, ma qualcosa è andato storto. Il consorzio Venezia Nuova, interpellato da Fanpage, non risponde. E intanto si prosegue a “scopare” il mare per cercare di tenere puliti gli alloggiamenti delle paratoie in fondo al mare.

