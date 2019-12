Natale ‘magro’ per 6 milioni di italiani: nessun regalo sotto l’albero



Secondo lo studio elaborato da Coldiretti-Ixè più di un italiano su tre è pronto a riciclare i regali scartati sotto l’albero: 23 milioni, ovvero 2 milioni di italiani in più rispetto al 2018. Quella del riciclo è infatti una tendenza in crescita. Mentre per 6 milioni di persone è stato un Natale senza regali, a causa delle difficoltà economiche-

