Natale traumatico per il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone terrorizzato da Babbo Natale



Non è andato come si sperava l’incontro tra Leone e Babbo Natale. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha reagito alla vista di Babbo Natale con un pianto inconsolabile, dando vita a una scena comica che i due genitori hanno riportato su Instagram. La famiglia sta trascorrendo le vacanze di Natale in un resort sulle Dolomiti.

