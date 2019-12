‘Ndrangheta, sequestrati 400milioni di euro all’imprenditore Antonio Ricci: gestiva scommesse online



La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 400 milioni di euro ad Antonio Ricci, imprenditore di 43 anni attivo nel settore criminale del gioco d’azzardo: l’uomo è finito nelle maglie dell’operazione “Galassia”, che lo scorso anno portò a 18 arresti per svariate associazioni per delinquere operanti in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse.

