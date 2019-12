Nuoro, orrore a Ottana: lega il cane all’auto e lo trascina per strada lasciando scia di sangue



Drammatica violenza su animali a Ottana, piccolo comune in provincia di Nuoro. Il cane è stato legato all’auto del suo proprietario e trascinato per le strade del paesino in pieno giorno in una sorta di macabro calvario. Ad incastrare l’uomo le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza.

Continua a leggere



Drammatica violenza su animali a Ottana, piccolo comune in provincia di Nuoro. Il cane è stato legato all’auto del suo proprietario e trascinato per le strade del paesino in pieno giorno in una sorta di macabro calvario. Ad incastrare l’uomo le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza.

Continua a leggere

Continua a leggere