Odissea A14, 9 ore da Civitanova a Pescara. Per protesta paga il pedaggio con 370 monetine da 1cent



Giovannino Di Rosa, 63 anni, sabato ha impiegato 9 ore per raggiungere Pescara da Civitanova Marche, un tratto di meno di 150 coperto nello stesso tempo di un volo Roma New York. Per questo, quando ha dovuto pagare il pedaggio, l’ha fatto con 370 monetine da un centesimo di euro, “più 30 centesimi di mancia per i Benetton”.

Continua a leggere



Giovannino Di Rosa, 63 anni, sabato ha impiegato 9 ore per raggiungere Pescara da Civitanova Marche, un tratto di meno di 150 coperto nello stesso tempo di un volo Roma New York. Per questo, quando ha dovuto pagare il pedaggio, l’ha fatto con 370 monetine da un centesimo di euro, “più 30 centesimi di mancia per i Benetton”.

Continua a leggere

Continua a leggere