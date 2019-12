Omicidio di Meredith Kercher, permesso premio per Rudy Guede: passerà Natale a Perugia



Rudy Guede passerà Natale a Perugia, ospite della sua maestra delle scuole elementari. È quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per il 33enne originario della Costa d’Avorio, unico condannato in concorso con ignoti per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher. Dodici anni fa il delitto di Perugia.

