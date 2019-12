Omicidio Isabella Noventa, Manuela Cacco esce dal carcere per la prima volta



Manuela Cacco è tornata a casa a Camponagara per andare a trovare il padre. Si tratta della prima volta che alla ex tabaccaia condannata per il delitto Noventa, viene concesso il permesso di uscire dal carcere, dove è reclusa in attesa che diventi definitiva la condanna a 16 anni di carcere l’omicidio della segretaria di Albignasego.

