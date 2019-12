“Ovunque tu sia, buon compleanno”: una torta per Nino, il pompiere morto a Quargnento



Il ricordo sui social dei genitori di Antonino Candido nel giorno del suo 32esimo compleanno. Il pompiere reggino è deceduto in servizio poco più di un mese fa nella tragedia di Quargnento, insieme a due colleghi. E anche i colleghi di Alessandria hanno voluto ricordarli in maniera speciale in occasione delle feste natalizie.

