Pachino, tragico incidente stradale: perde la vita un 19enne, portiere del Rosolini



Uno schianto terribile lungo la provinciale 26 Pachino-Rosolini in cui ha perso la vita un giovane di appena 19 anni, Nino Malandrino, portiere della squadra di calcio del Rosolini. Il ragazzo si trovava a bordo di una Fiat Cinquecento insieme a due compagni di squadra: all’arrivo dei soccorritori, purtroppo non c’è stato niente da fare per il giovane portiere. I due amici sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

