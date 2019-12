Padova, mamma scuote il figlio di 5 mesi: è in coma ma per i medici c’è ancora attività cerebrale



Il bimbo finito in coma in ospedale dopo che la mamma lo aveva scosso violentemente per farlo smettere di piangere è condizioni gravissime ma stabili. Secondo i medici dell’ospedale di Padova il flusso sanguigno sta ancora irrorando il cervello del bimbo, ed è quindi stata accertata l’attività cerebrale del neonato.

Continua a leggere



Il bimbo finito in coma in ospedale dopo che la mamma lo aveva scosso violentemente per farlo smettere di piangere è condizioni gravissime ma stabili. Secondo i medici dell’ospedale di Padova il flusso sanguigno sta ancora irrorando il cervello del bimbo, ed è quindi stata accertata l’attività cerebrale del neonato.

Continua a leggere

Continua a leggere