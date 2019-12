Padova, paura in strada: auto infilzata dal guardrail, autista sfiorato ma salvo



L’episodio si consumato durante la notte tra lunedì e martedì nel territorio del comune di Albignasego, in Provincia di Padova. l’auto con alla guida una 28enne, per cause tutte ancora da accertare, ha sbandato finendo contro la barriera. La vettura ha impattato violentemente contro un guardrail che delimitava la carreggiata restando letteralmente infilzata.

Continua a leggere



L’episodio si consumato durante la notte tra lunedì e martedì nel territorio del comune di Albignasego, in Provincia di Padova. l’auto con alla guida una 28enne, per cause tutte ancora da accertare, ha sbandato finendo contro la barriera. La vettura ha impattato violentemente contro un guardrail che delimitava la carreggiata restando letteralmente infilzata.

Continua a leggere

Continua a leggere