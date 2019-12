Pago in viaggio con il figlio, ore di ansia per Miriana Trevisan: “Vi cerco da questa mattina”



Ore di ansia per Miriana Trevisan che ha palesato via Instagram la preoccupazione per il figlio Nicola, in viaggio con papà Pago verso la Sardegna. Causa maltempo, il traghetto a bordo del quale viaggiavano padre e figlio ha subito diverse ore di ritardo. “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene” ha scritto Miriana su Instagram dopo avere visto la foto attraverso la quale Pago ha raccontato quanto era accaduto.

