Palermo, alla messa di Natale il bambino Gesù è nero



Alla messa di Natale nella cattedrale di Palermo la statuetta del bambino Gesù quest’anno è di colore: l’arcivescovo Corrado Lorefice ha voluto inviare così un segnale di accoglienza verso i migranti, con una celebrazione nel segno dell’integrazione non solo per il bambino Gesù nero, ma anche per la processione con italiani e stranieri che marciano insieme.

