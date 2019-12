Papa Francesco alla messa di Natale: “In terra si dà solo per avere, ma Dio arriva gratis”



Papa Francesco si rivolge ai fedeli durante la messa della notte di Natale nella basilica di San Pietro: “Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo”.

