Per me Checco Zalone è un genio (e ho visto solo 3 minuti del suo film)



Il trailer di ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone è razzista? No. Quando, fra qualche giorno, vedrete il film, mi darete ragione. Nel frattempo proviamo a ragionare insieme sul ruolo del comico nella società: egli non ha il compito di indirizzare il pubblico verso comportamenti politicamente corretti o scorrretti, ma solo quello di far divertire. E per farlo può irridere il mondo che lo circonda, usando tutti i mezzi leciti a sua disposizione. Se la politica bacchetta l’artista è perché gli attribuisce compiti che non è stata capace di portare avanti.

