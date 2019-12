Pericolo salmonella, ministero della Salute richiama lotto di salame



Il ministero della Salute ha richiamato dal mercato un lotto di salame prodotto da “Macelleria Perucchetti Giuseppe & C Sns”, per rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è per salmonella. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare l’alimento in questione o di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Continua a leggere



Il ministero della Salute ha richiamato dal mercato un lotto di salame prodotto da “Macelleria Perucchetti Giuseppe & C Sns”, per rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è per salmonella. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare l’alimento in questione o di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Continua a leggere

Continua a leggere