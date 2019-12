Pesaro, arrestata nonna-stalker che terrorizzava il condominio, i vicini: “Incubo finito”



L’anziana di Ginestreto è finita agli arresti domiciliari. “Vado in casa a prendere un coltello e vi ammazzo se non morite prima per la strada”, avrebbe detto alle sue vicine, madre e figlia. Il pm: “Una donna davvero malvagia”. Le due inquiline perseguitate: “Speriamo che ora l’inferno sia finito”.

