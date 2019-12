Pizza ‘Dux’ e un ritratto di Mussolini nella hall: bufera su un’osteria della Val di Susa



Un’osteria della Val di Susa è stata criticata sui social per via di un quadro, appeso nella hall, che ritrae Benito Mussolini. Nel menu del ristorante c’è anche una pizza dedicata al Duce. La denuncia di un cliente: “Ho evitato di parlare con i ristoratori perché non volevo creare confusione, ero con la mia famiglia ed erano stati cortesi ma è importante che si sappia”.

