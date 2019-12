Pordenone, esce di notte con l’auto: consigliere 34enne del Pd trovato morto nel bosco



Mattia Tassan Viol è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua auto in una zona boschiva dietro il santuario della Madonna del Monte, nel territorio del comune di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Dai primi accertamenti pare che in zona l’uomo fosse arrivato da solo, al volante della sua vettura, nelle ore precedenti al decesso.

