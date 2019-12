Reggio Emilia. “Ho bevuto candeggina”, e morde un poliziotto strappandogli la pelle



L’episodio nel weekend in via Boiardi a Reggio Emilia, dove gli agenti sono intervenuti insieme al personale sanitario per soccorrere una ventiquattrenne in preda a un forte stato di agitazione. La giovane, probabilmente ubriaca, diceva di aver ingerito della candeggina e non voleva farsi accompagnare in ospedale.

Continua a leggere



L’episodio nel weekend in via Boiardi a Reggio Emilia, dove gli agenti sono intervenuti insieme al personale sanitario per soccorrere una ventiquattrenne in preda a un forte stato di agitazione. La giovane, probabilmente ubriaca, diceva di aver ingerito della candeggina e non voleva farsi accompagnare in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere