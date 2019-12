Riccardo Guarnieri ha chiesto di nuovo a Ida Platano di sposarlo, questa volta la dama ha detto sì



Dopo il no in tv a “Uomini e Donne”, Ida Platano ci ha ripensato e ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. La dama del trono over ha voluto indossare l’anello regalatole dal compagno, quello che si era rifiutata di mettere solo una settimana fa. “Ce l’abbiamo fatta” ha spiegato lui in un video.

Continua a leggere



Dopo il no in tv a “Uomini e Donne”, Ida Platano ci ha ripensato e ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. La dama del trono over ha voluto indossare l’anello regalatole dal compagno, quello che si era rifiutata di mettere solo una settimana fa. “Ce l’abbiamo fatta” ha spiegato lui in un video.

Continua a leggere

Continua a leggere