Romolo, il nonno speciale che porta a scuola un bimbo non vedente: premiato da Mattarella



La storia di Romolo Carletti, premiato dal presidente Sergio Mattarella tra i 32 cittadini italiani che hanno ricevuto riconoscimenti al merito della Repubblica. Ottantaquattro anni, ogni giorno percorre 60 chilometri per accompagnare a scuola il piccolo Xhafer, bimbo macedone di 7 anni, che non è vedente e che altrimenti non potrebbe frequentare le lezioni: “Straordinario esempio di generosità e solidarietà”.

