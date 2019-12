Rovigo, incidente choc sui binari: 34enne cade e il treno gli trancia i piedi



La vittima è un 34enne di origini nigeriane: ora è ricoverato in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica. L’uomo era in compagnia di un amico alla stazione di Polesella, in provincia di Rovigo: pare che abbia cercato di raggiungere il secondo binario senza utilizzare il sottopassaggio.

