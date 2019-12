Savona, incidente a Cairo Montenotte: travolta da un’auto, muore la ciclista Monica Cora



La vittima del drammatico incidente stradale è Monica Cora, una 40enne ligure con un passato da ciclista sportiva per varie formazioni locali. Come faceva spesso, questa mattina era uscita per allenarsi sulle strade della zona ma un tragico destino ha voluto che la sua vita si interrompesse improvvisamente proprio su una sella.

