Selfie con dito medio a Salvini: “Ho ricevuto minacce di morte. La politica mi importa poco”



La 19enne di Conversano, protagonista del selfie col dito medio a Matteo Salvini per caso suo compagno di viaggio su un volo low cost da Bari a Milano, ha spiegato il motivo del gestaccio: “Strano vedere il leader della Lega su quell’aereo. Non sono una sardina e non mi interesso di politica”. Poi la denuncia: “Ho ricevuto insulti, minacce di morte e materiale pedopornografico”.

