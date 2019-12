Serena Grandi pronta a candidarsi con la Lega in Emilia: “Posso dare una mano a Lucia Borgonzoni”



Serena Grandi pronta a candidarsi nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. “Sono convinta che potrei darle una mano” fa sapere l’attrice che era già scesa in politica con Alessandra Mussolini a Roma per l’elezione a sindaco di Gianni Alemanno nel 2006. E la Borgonzoni non nega l’indiscrezione: “Può essere che si chiuda su di lei a Bologna”.

