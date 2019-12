Serena Grandi sotto processo, non avrebbe pagato il conto di un resort da 700 euro



L’attrice è accusata di non aver pagato il conto per il pernottamento di una struttura in Toscana. Il procedimento, appena aperto ad Arezzo, è già stato aggiornato al giugno 2020. La Grandi venne coinvolta in guai giudiziari anche nel 2003 (per spaccio di droga), uscendone poi totalmente pulita.

