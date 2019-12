Siracusa, entra nel tabacchino e massacra di botte la compagna davanti a tutti



Un 37enne di Pachino (Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri per violenze di ogni tipo contro la sua compagna 48enne: in un caso l’ha perfino costretta a mangiare il fango e subire atti sessuali fortemente umilianti sotto la minaccia di un coltello. L’ultima aggressione, in pubblico, in un tabacchino, mostra la folle gelosia dell’uomo, fermato per fortuna da un cliente.

