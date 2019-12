Siracusa. Va nella cappella di famiglia e trova la bara di un estraneo: Procura apre inchiesta



Arrivata nella cappella di famiglia al cimitero comunale di Siracusa, ha trovato la cappella ristrutturata e la bara di uno sconosciuto all’interno.l e spoglie dei parenti si trovavano nelle cassette degli ossarietti. La donna (non più residente in città) rientrata per le festività, ha immediatamente presentato una denuncia.

