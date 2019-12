Spari a Grosseto, fermato al confine con la Francia il killer che aveva esploso i colpi di pistola



Rintracciato in provincia di Imperia, è stato bloccato dalla polizia l’uomo, di origine sudamericana aveva sparato ad altri due uomini, di cui uno di origine colombiana che è poi deceduto per le ferite riportate. Il killer è stato fermato in autostrada, a bordo di un’auto sulla quale si stava dando alla fuga dopo la sparatoria.

