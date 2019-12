Squarciato e danneggiato il presepe di Trebaseleghe: Giuseppe e Maria erano su un gommone



Il presepe di Trebaseleghe, in provincia di Padova, raffigurante Giuseppe e Maria sopra un gommone come una famiglia di migranti, è stato oggetto di un atto vandalico dopo le polemiche dei giorni scorsi. Sabato notte qualcuno l’ha infatti squarciato in più punti facendolo sgonfiare. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

