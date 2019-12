Sul bollettino parrocchiale Salvini paragonato a Mussolini, polemica a Vercelli



Le dure parole usate dal parroco locale per descrivere Matteo Salvini e la sua attività politica su un piccolo bollettino parrocchiale di fine anno si è trasformato in polemica a Vercelli. “Io ho detto semplicemente che di persone che si sono presentate come salvatori della patria li abbiamo già avuti con tutte le conseguenze che ne sono venute” ha spiegato il parroco.

Continua a leggere



Le dure parole usate dal parroco locale per descrivere Matteo Salvini e la sua attività politica su un piccolo bollettino parrocchiale di fine anno si è trasformato in polemica a Vercelli. “Io ho detto semplicemente che di persone che si sono presentate come salvatori della patria li abbiamo già avuti con tutte le conseguenze che ne sono venute” ha spiegato il parroco.

Continua a leggere

Continua a leggere