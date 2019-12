Svolta nel caso Samira, il marito Mohamed indagato per omicidio e occultamento di cadavere



Indagato per omicidio e occultamento di cadavere Mohamed El Attar, marito di Samira, la mamma scomparsa a Stanghella (Padova) lo scorso 21 ottobre. Alcuni giorni fa l’uomo aveva consegnato alle forze dell’ordine una delle scarpe della moglie, ritrovata per caso in un campo non lontano da casa insieme a una zia della donna scomparsa.

