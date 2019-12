Torino, furto in chiesa durante la messa di Natale: rubano 3600 euro destinati a bimbi malati



I ladri Si sono intrufolati nella canonica e hanno portato via circa 3.600 euro: i soldi erano destinati per metà all’ospedale infantile di Betlemme e per gli altrettanti 1.800 euro alla casa parrocchiale di Martassina, dove ogni estate sono ospiti ragazzi dell’oratorio, scout e famiglie in difficoltà.

