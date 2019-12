Torino, il padrone è in ospedale: il cane rimane in casa per 3 giorni senza cibo e acqua



Un cagnolino è stato recuperato dai pompieri all’interno di un appartamento, dopo essere rimasto da solo in casa per tre giorni, senza cibo, né acqua. L’animale, all’arrivo dei Vigili del Fuoco, era provato dai giorni passati in solitudine ed è stato prontamente rifocillato prima di essere affidato alle cure dell’ex moglie del proprietario.

