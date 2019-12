Torino, preso il pirata che aveva investito il rider di Glovo: è un pregiudicato senza patente



Si tratta di un quarantottenne con precedenti per reati di droga e contro la persona, senza patente perché già revocatagli tempo fa. Lo scorso 19 dicembre, alla guida di una Lancia Y di colore scuro aveva investo un “Glover” in bicicletta, senza poi prestare soccorso.I l ragazzo travolto è tuttora in coma.

