Torino, taxi contro un tram, che deraglia: ferito un bambino di un anno



Ieri sera intorno alle 22 e 30 un taxi che stava facendo manovra per uscire da un parcheggio ha urtato un tram, che in seguito all’impatto è deragliato: lo scontro ha causato ferite lievi per un bambino di poco più di un anno.

Continua a leggere



Ieri sera intorno alle 22 e 30 un taxi che stava facendo manovra per uscire da un parcheggio ha urtato un tram, che in seguito all’impatto è deragliato: lo scontro ha causato ferite lievi per un bambino di poco più di un anno.

Continua a leggere

Continua a leggere