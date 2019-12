Udine, incendio in acciaieria nella notte: operai intossicati da fumo e zolfo



Un incendio si è sviluppato nella notte in un’acciaieria di San Giorgio di Nogaro (Udine), sprigionando una nube di zolfo che ha provocato l’intossicazione di alcuni operai. Una ventina di persone sono state soccorse e controllate sul posto dai sanitari del 118 e per qualcuno è stato necessario il ricovero in ospedale.

