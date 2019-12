Udine, insulti, botte e umiliazioni ai bimbi dell’asilo: due maestre sospese per 8 mesi



Secondo l’accusa, sarebbero diversi i casi di maltrattamenti riscontrati durante le indagini. In alcuni casi le maestre avrebbero strattonato e percosso al capo i bambini, in latri li avrebbero trascinato con le orecchie. In molte occasioni invece pare che i bimbi venissero umiliati e irrisi davanti ai compagni.

